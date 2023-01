Ko iegūst cilvēks un planēta, ceļot galdā tikai augu valsts produktus?

Kaut arī lauksaimniecības galaproduktu kvalitāti apliecina un rūpīgi kontrolē dažādi sertifikāti, ražošanas process saistīts ne tikai ar lielu ūdens patēriņu, bet arī ar piesārņojumu, ūdenī nonākot slāpeklim un fosforam no augsnes mēslojuma, pesticīdiem, nogulsnēm, organiskām vielām (piemēram, mājlopu ekskrementiem), patogēniem (E. coli u. c.), metāliem (selēnam utt.) un jaunajiem piesārņotājiem (zāļu atlikumiem, hormoniem, barības piedevām).

Ielūkojoties dažādos starptautiskos pētījumos, varam secināt, ka vairums no rezultātiem ir ļoti līdzīgi - nedaudz vairāk par 1% pasaules iedzīvotāju ir vegāni. Jaunākie Apvienoto Nāciju Organizācijas aprēķini liecina, ka pasaules iedzīvotāju skaits 2022. gada decembrī sasniedza 8 miljardus, tātad kopējais vegānu skaits varētu būt ap 80 miljoniem. Noteikti daudz vairāk ir to, kuri ir īsāku vai ilgāku laiku izmēģinājuši ēst veģetāri vai vegāniski. Svarīgi gan ņemt vērā to, ka cilvēku organismi ir dažādi un tas, kas derēs vienam, ne vienmēr būs labs arī kādam citam. Taču regulāra dārzeņu vai augļu lietošana uzturā noteikti ir ieteicama. Viens no būtiskākajiem ieguvumiem, bagātinot uzturu ar augu valsts produktiem, ir jaunu garšu un sajūtu atklāšana.