Latvijā radīta “CargoPoint” digitālā platforma, kas uzskatāmi atvieglo kravu loģistikas procesus

“Šī platforma ir unikāla ar to, ka abām pusēm krietni atvieglo vienus no ikdienā laikietilpīgākajiem procesiem – atbilstoša pārvadātāja atrašanu un sadarbības koordinēšanu kravas nosūtītājiem, un klientu piesaisti un samaksas koordinēšanu transporta uzņēmumiem. Šos visus procesus platforma automatizēti un operatīvi veic abu pušu vietā. Līdztekus tam kravu nosūtītāji no mums saņem tikai vienu rēķinu, neatkarīgi no tā, cik pasūtījumu veikuši un cik dažādu pārvadātāju izmantojuši. Savukārt kravu pārvadātāju vietā mēs automātiski izveidojam vienu rēķinu par visiem izpildītajiem pasūtījumiem un paši veicam tā apmaksu. Tādējādi transporta uzņēmumiem, sadarbojoties ar “CargoPoint”, grāmatvedības pakalpojumi būs nepieciešami ievērojami mazāk,” norāda M. Lucaus.