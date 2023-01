Argentīna un Brazīlija uzsāks gatavošanos jaunai vienotajai valūtai

Par projektu tiks lemts Latīņamerikas un Karību valstu sabiedrības CELAC samitā Buenosairesā. Akcents tiks likts uz to, kā jaunā valūta, kuru Brazīlija vēlas saukt par “suriem” (no sur – dienvidi), ļaus gūt labumu reģionālajā tirdzniecībā un kā tā varētu mazināt atkarību no dolāriem. Sākotnēji, visticamāk, jaunā valūta būs apgrozībā paralēli ar Brazīlijas reālu un Argentīnas peso.