Gala lēmumu par Skultes LNG termināļa projekta virzību varētu pieņemt februārī, norāda Čudars

Jautāts, cik liela ir iespēja, ka terminālis tiešām būs gatavs 2024.gada septembrī, Čudars atbildēja, ka pildīs Saeimas lēmumu. "Ja būs objektīvi šķēršļi, tad mēs par to atsevišķi ziņosim," norādīja ministrs.

Viņš uzsvēra, ka paša termināļa esamība ir Latvijas drošības jautājums piegāžu aspektā. Tas ir saistīts ar to, ka Latvijas pamata elektrības ražošana vēl relatīvi garu periodu - vismaz desmit gadu griezumā - darbojas ar gāzi un šobrīd nav alternatīvas šo pamata ražošanas jaudu nomaiņai, kas, piemēram, būtu atomelektrostacija.

"Lai cik mīļi man būtu atjaunojamie energoresursi, bet mēs apzināmies, ka tie ir ļoti mainīgi un ietekmējami no ārējiem apstākļiem. Līdz ar to pamatslodzes problemātika enerģētikā ir galvenā problemātika. No šī viedokļa, protams, gāzes piegādes punktu daudzums ir izšķirošs un mūsu reģionā absolūti vēlams," teica Čudars.