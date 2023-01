“SPAR” tīkls atvērs vēl 24 veikalus visā Latvijā. Kur tie atradīsies?

“Pērn veiksmīgi uzsākām darbu Latvijas tirgū ar pirmajiem veikaliem, kas pamazām nostiprina savas pozīcijas. Šogad plānojam turpināt straujāku attīstību un jau gada pirmajā pusē atvērt vismaz 24 tirdzniecības vietas ar “SPAR” zīmolu. Patlaban mūsu veikali darbojas Saldū, Liepājā, Cēsīs un Daugavpilī, bet tuvākajā laikā pārklājums būs visos valsts reģionos. Plānoto veikalu platības – no 65 līdz 400 m². Esam gandarīti, ka pirmie veikali būs arī galvaspilsētā, savukārt rēzekniešus aicinām veikalu apmeklēt jau tā atvēršanas dienā, tādējādi saņemot īpašus piedāvājumus,” stāsta “SPAR Latvija” valdes priekšsēdētājs Andris Vilcmeiers.

Līdzīgi kā esošajos zīmola veikalos Saldū, Liepājā, Cēsīs un Daugavpilī, arī nākamajās tirdzniecība vietās “SPAR” produkcija veidos aptuveni 20% no pieejamā sortimenta. Veikala plauktos atradīsies gan zīmola ekonomisko, gan premium, bio un eco līniju produkti – bakalejas preces, kafija un tēja, dažādi dzērieni, saldumi, konservēti produkti, kā arī nepārtikas preces. Tāpat veikalos varēs iegādāties preces no Baltijas iecienītākajiem ražotājiem un zīmoliem, kā arī svaigus produktus no vietējiem Latvijas uzņēmumiem.