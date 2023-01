Iepazīsties - gaļēdājs augs, kurš evolucionējis “tualetē”

Barojoties ar izkārnījumiem, augs uzņem daudz vairāk slāpekļa nekā no kukaiņiem. Lai arī šāds barošanās veids pārāk lielu apetīti mums neraisa, augam tas ir plats solis uz priekšu evolūcijā, vēstīts izdevumā "Science Alert".

Šeit mēs redzam dažas nozīmīgas lietas par to, kā augi spēj pielāgoties un evolucionēt, lai tiktu galā ar dažādiem to apkārtējās vides izaicinājumiem. Uzzinot vairāk par to, kā Nepente ir spējusi uzlabot barības vielu uzņemšanu, mēs tās varam labāk aizsargāt.