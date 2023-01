Floridas līcī iepeldējušas agresīvas zivis ar čūskas seju

Šī zivju suga tiek uzskatīta par invazīvu, jo potenciāli apdraud vietējo ekosistēmu. Zivis sev līdzi spēj nest līdz pat 50 tūkstošiem ikru, kas nozīmē to, ka tās var strauji vairoties. Tās ir ļoti agresīvas un spēj ātri iznīcināt citu zivju populācijas.

Zinātniskajā žurnālā “Aquatic Invasions” publicētajā pētījumā aprakstītais invāzijas gadījums zinātniekiem bija pamatīgs pārsteigums, ņemot vērā attālumu starp jaunatklātajām zivīm un citām šo zivju populācijām. Tieši tāpēc zinātnieki uzskata, ka zivis tur nonākušas ar cilvēka palīdzību. Pēc zivju atklāšanas tās no ūdenstilpes tika aizvāktas.

2020. gadā pētnieki novēroja, kā šīs sugas zivs izlien no ūdens, nogrābj vardi un ar to ienirst atpakaļ ūdenī. Tas ir tikai viens no piemēriem, kā šīs zivis var kaitēt ekosistēmai.