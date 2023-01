Vai Davosas forums aizliedzis vakcinētiem pilotiem pārvadāt pasākuma viesus?

Neilgi pirms šī gada Pasaules ekonomikas foruma atklāšanas 16. janvārī Davosā, Šveicē, sociālajos medijos sāka izplatīties dažādi ar to saistīti nepatiesi apgalvojumi. Viens no tiem savijies ar maldiem par Covid-19. Proti, apgalvots, ka Pasaules ekonomikas forums, kā arī tā dibinātājs un vadītājs Klauss Švābs esot aizliedzis vakcinētiem pilotiem drošības risku dēļ pārvadāt pasākuma dalībniekus. Apgalvojums izplatījies angļu, krievu, arī latviešu valodā. Piemēram, kādā anonīmā Facebook profilā, kurā regulāri publicēta maldinoša informācija par Covid-19, teikts:

“Vai jūs zināt, ka Davosā viņiem bija saietiņš? Laikam zinat, dzirdējāt. Bet to momentu, ka viņi aizliedza vakcinētiem pilotiem apkalpot to forumu, jūs zinājāt? (smejas) Nezinājāt? Tad lūk, visi, kas izgājuši 19. slimības procedūru, tagad netiek pielaisti lidojumiem Eiropā.”

Stāsts par to, ka pasaules elite pieprasot sev nevakcinētus pilotus, nācis no ASV. Vairāki Facebook profili kā pamatojumu šim apgalvojumam pievieno video interviju ar bijušo komercpilotu Alanu Deinu. Faktu pārbaudes medijs Snopes norāda, ka sākotnēji viņa stāstītais atrodams sazvērestības teoriju vietnē Infowars. Deina apgalvojis, ka elites pārstāvji vēršas pie komercpilotu grupas U.S. Freedom Flyers vadītāja Džoša Jodera, lai nolīgtu nevakcinētus pilotus saviem darījumu braucieniem.