Propagandistu vēstījumos par to vērojams dažādu nokaitētu emociju mikslis: no vienas puses bailes, no otras puses bravūrība, ka tos iznīcināšot, tikpat viegli aizdedzinot, kā uzšķiļot sērkociņu. Un tas viss vēl tiek pasniegts atdzimstoša nacisma mērcē, kurai pievienoti kodoldraudi. Kremļa ideologi saistībā ar Rietumu tanku piegādēm cenšas nomierināt sabiedrību, vienlaikus uzkurinot kara noskaņas. Tiek vēstīts, ka 25.janvāris, kad Vācija paziņoja par lēmumu piegādāt "Leopard" tankus, ir pagrieziena punkts vēsturē - tiekot pārskatīti Otrā pasaules kara rezultāti. Tāpat tiek atskaņots pārfrāzēts zināmais refrēns - "šodien vācu tanki Ukrainā, rīt krievu tanki Berlīnē".