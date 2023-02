Recesijas draudi rūpniecībai Latvijā nav izzuduši, norāda analītiķi

Lai arī piena iepirkuma cena ir mazinājusies, veikalos to vēl neredz. Līdzīgi tas ir arī citās jomās, kur izejvielu cenas ir atkāpušās no rekordiem, atzīst Buceniece. Tomēr, viņasprāt, tas, visdrīzāk, ir laika jautājums. Protams, jāskatās arī, vai globālo izejvielu un energoresursu cenās nebūs jauns kāpuma vilnis, ņemot vērā gaidāmo pieprasījuma palielināšanos no Ķīnas.