Hospitalizēto Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās sarucis līdz 161

No visiem pacientiem ar vidēji smagu slimības gaitu 21 pacients ir vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, deviņi cilvēki ir vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet septiņi - no 60 līdz 69 gadiem. Pieci cilvēki ar vidēji smagu slimības gaitu ir 90 līdz 99 gadu vecumā, trīs - līdz deviņu gadu vecumam, divi - no 30 līdz 39 gadiem un pa vienam - vecumā no 10 līdz 19 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem.