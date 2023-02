Ārstniecības augi kakla iekaisuma ārstēšanai un profilaksei

Kliņģerītes , mārsils, ehinācija un kumelītes kakla skalošanai

Ārstējot diskomforta sajūtu kaklā, noteikti jāpievērš uzmanība uzņemtajam šķidruma daudzumam – jālieto daudz ūdens, buljona, zupas vai sulas. Lai izsildītu kaklu no iekšpuses, to var skalot ar siltu uzlējumu vai atšķaidījumu, izmantojot 30–40 grādus siltus dzērienus. Kakla skalošanai var izmantot šādas dabas veltes un to tinktūras: