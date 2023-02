Panākta vienošanās par Daugavpils Universitātes integrāciju Latvijas Universitātē

Pēc notikušā DU rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš, kuram saistībā ar lietu par aizdomām par krāpšanos ar ES fondu līdzekļiem noteikts aizliegums izbraukt no valsts bez saskaņojuma, atbrīvots no DU padomes locekļa amata. Savukārt divi citi DU padomes locekļi paši atkāpušies no amata.