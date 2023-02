Kā mājās ietaupīt līdz pat 26 500 litriem ūdens gadā

Investē jaunās ilgtspējīgās ierīcēs un iekārtās

Augstākās energoefektivitātes klases ierīces var palīdzēt ievērojami samazināt ne tikai elektrības rēķinu, bet arī izmantoto ūdens apjomu. "Jaunākās ierīces parasti jau ir izstrādātas tā, lai to funkciju nodrošināšanai tiktu izmantots mazs ūdens apjoms. Izvērtējot iespēju iegādāties jaunas ierīces, ieteiktu katru no tām salīdzināt atsevišķi, pievēršot uzmanību to energoefektivitātei. Piemēram, pēc to veiktspējas parametriem var salīdzināt, kuru veļas mazgājamo mašīnu izmantojot, vienā mazgāšanas reizē tiktu patērēti mazāk ūdens un elektrības resursi. Ilgtermiņā ekonomiskākas ierīces noteikti atmaksātos," skaidro IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darius Rimkus.