Kā iedvesmot viedtālruņu lietotāju paaudzi apgūt eksaktās zinātnes? Pārdomās dalās fizikas skolotājs Valdis Jerums

Valdis atzīst – skolotājiem, kuri pieraduši strādāt standartizēti un uzskata, ka visu to, kas jāzina, viņi jau ir apguvuši, šādi uzdevumi var radīt pretestību. Reizēm cilvēka dabā ir izvairīties no tā, ko nesaprotam. Svarīgi ir, lai skolēni iemācītos nepadoties un neatmest malā to, kur sākotnēji šķiet, ka nav risinājuma. Eksaktajos priekšmetos ir jāiemācās problēmu risināšana un kritiskā domāšana.