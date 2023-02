Baltkrievija ierobežo Polijas kravas automašīnu iebraukšanu tās teritorijā

Baltkrievijas Ārlietu ministrija izsauca Polijas pilnvaroto lietvedi, lai nosodītu Varšavas lēmumu slēgt vienu no trim tās esošajiem robežšķērsošanas punktiem ar Baltkrieviju.

Atbildot uz to, Polijas kravas automašīnas tagad varēs iebraukt Baltkrievijā un izbraukt no tās tikai caur robežpunktiem uz to kopīgās robežas.