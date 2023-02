Igaunijas premjere satraukta par gauso munīcijas ražošanu

Igaunijas premjerministrs norādīja, ka nepilnu gadu pēc pilna apmēra Krievijas uzbrukuma Ukrainai Eiropas aizsardzības nozarei joprojām trūkst pietiekami lielu pasūtījumu no Eiropas valstu valdībām, lai palielinātu ražošanu. Tajā viņa vainoja atsevišķu valstu vadības attieksmi. Atsaucoties uz Krievijas agresiju, Kallasa sacīja: “Dažas valstis joprojām uzskata, ka tā atkal izzudīs pat no sevis.” Krievija ar to spēlējas. Kremlis gaida, kad eiropiešiem apniks sniegt atbalstu Ukrainai.