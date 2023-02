Blefs, propaganda vai realitāte – krievi sola krasi palielināt ieroču ražošanu

Čemezovs apgalvoja, ka ražošanas jaudas ir palielinātas arī citās bruņojuma nozarēs, atsevišķos gadījumos pat 50 reižu apmērā. Visvairāk savu ražošanu ir kāpinājušas munīcijas rūpnīcas. Taču nesen Krievijas militārie blogeri ziņoja, ka frontē esošās vienības cieš no munīcijas trūkuma.

Šaubas par Krievijas spēju izgatavot modernus ieročus

Pirms Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā vairākkārt tika minēts, ka Krievijā uzskaitē ir aptuveni 20 000 tanku, tomēr šķiet, ka šis skaits ir pārvērtēts. Tagad tiek lēsts, ka Krievija pašlaik Ukrainā izvieto aptuveni 4000 tanku, no kuriem daudzi ir ļoti novecojuši.

Turklāt pastāv šaubas par iespēju būvēt modernus ieročus, jo būtiskas to detaļas nāk nevis no Krievijas, bet gan no Rietumu ražotājiem un ir pakļautas sankcijām.