Baidens Kijivā paziņo par jaunu ASV militāro palīdzību Ukrainai

Aģentūra AP vēsta, ka par to, ka ASV prezidents dosies uz Kijivu, zinājušas tikai relatīvi nedaudzas Baltā nama amatpersonas. Baidena lidmašīna devusies ceļā svētdien četros no rīta no Endrūsa aviobāzes pie Vašingtonas un nolaidusies Ramšteinas aviobāzē Vācijā. Laikraksts "The New Work Times" ziņo, ka Baidens Kijivā ieradies ar vilcienu.