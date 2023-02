Danas Gulbes padomi, kā atvieglot ikdienas darbus un mazāk laika veltīt mājas uzkopšanai

Ja atšķiras uzskati par nekārtību

Tomēr var gadīties, ka mājinieku izpratne par to, kas ir nekārtība, atšķiras – ar to saskaras piektdaļa ģimeņu Latvijā.

par to, kas ir «nekārtība». Nevajadzētu censties mājiniekus pāraudzināt.

Būtu jāvienojas par darāmajām lietām un pārrunāt robežas jeb sarkanās līnijas, kuras nevajadzētu pārkāpt. Lai to izdarītu, katram ģimenes loceklim neatkarīgi no vecuma ir jābūt vietai mājās, kas pieder tikai viņam. Tā var būt atvilktne, plaukts, telpas daļa vai visa telpa, kurā tikai konkrētais cilvēks ievieš sev vēlamo un vajadzīgo kārtību. Jo mazāks bērns, jo mazākai ir jābūt viņam atvēlētajai teritorijai, lai tā ir aptverama un netraucētu citu mājinieku kārtību vai nepārkāptu to robežas,» skaidro D. Gulbe.