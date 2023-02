Speciālistu ieteikumi, kā mājokļa iekārtojumu padarīt personiskāku

“Padari savu dzīves telpu unikālu un mājīgu, izraugoties paklājus, spilvenus, aizkarus un gultas veļu savos iemīļotākajos toņos un tos saskaņojot. Arī vāzes, trauki un sveču kompozīcijas var padarīt interjeru omulīgāku un atklāt, kas tuvs mājokļa saimnieka sirdij. Ierāmē savus zīmējumus, izgriezumus no žurnāliem vai citātus no mīļākās grāmatas un liec to visu stūrītī, kur glabājas tavi svarīgākie aksesuāri. Dabas mīļotāji var ar dažādu augu statīvu palīdzību izveidot savu zaļo oāzi,” saka D. Rimkus.