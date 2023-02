Infografika ⟩ FID pērn saņēmis vairāk aizdomīgu darījumu ziņojumu

"Ja mēs runājam par laiku, kad Latvija sevi pozicionēja kā reģionālo finanšu centru, tad tipiska situācija bija, ka nauda Latvijā ienāca, uzturējās te varbūt dienu, un tad tika pārskaitīta tālāk. Pārsvarā šī plūsma bija no Austrumiem uz Rietumiem. Ja šo naudu arī jau likvidējamās finanšu iestādēs neturēt iesaldētu, tā, visdrīzāk, ļoti ātri pazudīs gan no mūsu, gan Eiropas Savienības redzesloka. Līdz ar to nekas cits neatliek kā šo naudu iesaldēt un informāciju nodot tiesībsargājošajām iestādēm," skaidroja Platacis.