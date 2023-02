Aprēķināts, cik lielu naudas summu Krievijai izmaksājis kara gads Ukrainā

Citas tehnikas zaudējumi

Krievijas bruņutehnikas un artilērijas zaudējumi nav tik katastrofāli. Kopumā Krievija zaudējusi no 40-70% savas sauszemes spēku militārās tehnikas. Īpaši vērtīgas trofejas Ukrainas spēkiem ir artilērijas iekārtas, kas kara pirmā pusgada laikā ukraiņiem radīja vislielākos zaudējumus.

12 mēnešu laikā Ukraina spēja iznīcināt 470 Krievijas reaktīvās raķešu palaišanas sistēmas (no 1100 vienībām), kā arī 2350 artilērijas iekārtas (no 3080). Krievija mobilizējusi vairākus simtus artilērijas sistēmu no rezervēm, taču Ukrainas spēku darbības rezultātā situācija kaujas laukā izlīdzinājusies.