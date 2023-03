Tik svarīgais biotīns – ar ko bīstams skaistuma vitamīna deficīts?

Biotīns ir viens no B grupas vitamīniem, proti, B7, ko mēdz dēvēt arī par koenzīmu R. Kad zinātnieki pirmo reizi atklāja šo vielu, viņi to sauca par "H vitamīnu", kas nozīmē "Haar und Haut" - tulkojumā no vācu valodas "mati un āda". Biotīna nosaukums ir cēlies no sengrieķu vārda "biotos", ko var tulkot kā “dzīve”, "dzīvība" vai “pārtika”. Un tas ļoti labi atklāj šīs ūdenī šķīstošās vielas būtību, jo