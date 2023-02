Vai suņi varētu izdzīvot bez mums?

“Man nav šaubu, ka suņi spētu izdzīvot bez mums. Suņi ir vilku pēcteči, un tiem joprojām ir vilku un citu savvaļas plēsēju raksturiezīmes, tāpēc tie zina, kā medīt un izdzīvot,” izdevumam “Live Science” skaidroja grāmatas “A Dog's World: Imagining the Lives of Dogs in a World without Humans” autore Džesika Pīrsa.