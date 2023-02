"Milzu peļņas ēras beigas" jeb kā Krievija ik dienas zaudē milzīgus līdzekļus

Tiek norādīts, ka ieņēmumi no Krievijas naftas eksporta, kas iepriekš bija ap 500-600 miljonu dolāru dienā, tagad ir ap 300 miljoniem dolāru. Krievija ir spiesta eksportēt savu “Urals” markas jēlnaftu uz jauniem tirgiem ar lielām atlaidēm, tāpēc šīs markas jēlnaftas cena var būt par 40% lētāka nekā “Brent”.

Vēl jāpiemin gāzes eksporta ienākumu kritums. Uz Eiropu, kas ilgstoši bija galvenais “Gazprom” noieta tirgus, pērn piegādātās naftas apjoms nokritās līdz zemākajam līmenim kopš 1980. gadu beigām – no 2,5 miljardiem kubikmetru gāzes nedēļā tika piegādāti vien 500 miljoni kubikmetru. Tā rezultātā Krievijas peļņa no gāzes pārdošanas pašlaik ir ap 50 miljoniem dolāru dienā, lai gan no 2021. gada augusta līdz 2022. gada augustam vidēji šis rādītājs bija 300 miljoni dolāru dienā.