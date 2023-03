Krievija var pilnībā apturēt energoresursu piegādes Eiropas valstīm, norāda SAB

Tas rada Krievijai pateicīgu vidi, lai diskreditētu Rietumus un izplatītu propagandu par Rietumvalstu it kā neokoloniālo politiku pret citiem pasaules reģioniem, tādējādi manipulatīvi novēršot uzmanību no Krievijas agresijas pret tās kaimiņvalstīm. Gandrīz droši, ka šo pieeju Krievija izmantos jau 2023. gada vasarā gaidāmajā Krievijas-Āfrikas forumā, kad Sanktpēterburgā pulcēsies vairāku Āfrikas valstu līderi, secinājis SAB.

Tomēr jāņem vērā, ka Krievijas ārpolitiskās stratēģijas pielāgošana - pagrieziens no Rietumiem uz citiem pasaules reģioniem - būs ilgstošs process un Krievija to nespēs īstenot īstermiņā. Raitu ārpolitikas pielāgošanu kavēs ne tikai Krievijas novājinātās diplomātiskās pozīcijas, bet arī citu valstu piesardzība tiešā veidā atbalstīt Krieviju, baidoties no iespējamas Rietumu sankciju piemērošanas.