"Latvijas valsts mežu" apgrozījums pērn provizoriski pieaudzis par 39,8%

Uzņēmuma vadība skaidro, ka peļņas līmeņa pieaugumu galvenokārt ietekmējuši lielāki ieņēmumi no koksnes pārdošanas, kas veidoja 96% no kopējiem ieņēmumiem, to skaitā 519,3 miljoni eiro gūti no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas.