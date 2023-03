"ChatGPT" jau drīzumā tiks integrēts daļā populāru lietotņu

Kompānija paziņojusi, ka izstrādātāji tagad var iegūt piekļuvi “ChatGPT” un ar to saistīto programmu interfeisam un kodiem, kas ļaus uzņēmumiem integrēt mākslīgā intelekta čata funkcijas savās platformās. Piemēram, “Instacart” “Snap”, kā arī mācību lietotne “Quizlet” ir vienas no pirmajām, kas eksperimentālā kārtā gatavojas pievienot saviem pakalpojumiem “ChatGPT”.

Šeit gan jāpiebilst, ka pastāv dažādi riski. Lai arī “ChatGPT” ir iekarojis zināmu popularitāti lietotāju vidū, šis rīks ir radījis arī bažas, it īpaši par to, ka tas var sagrozīt faktus un sākt izplatīt dezinformāciju. Vairākas skolas sistēmas, piemēram Ņujorkā un Sietlā vispār liegušas izmantot “ChatGPT”, baidoties, ka skolēni visus savus darbus norakstīs no “ChatGPT”, nemaz nepārliecinoties par informācijas patiesumu.