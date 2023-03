Nebeidzamie mājas darbi: kā sadalīt pienākumus, lai nebūtu jāstrīdas

“Iesaku nesalīdzināt katras puses pienākumus. Tas attiecas ne tikai uz mājas darbiem, bet arī citiem darbiem, ko katrs no mums veic ikdienā. Ja mēs sāksim salīdzināt, kura no pusēm strādā nozīmīgāku vai grūtāku darbu, tas nepalīdzēs. Savstarpēji vienojieties par tiem uzdevumiem, kas vienkārši ir jāpaveic, atklāti komunicējiet un pārrunājiet katrai pusei uzdotos darbus un mēģiniet tos izpildīt.

Ja jūti, ka kaut kas netiks izdarīts, ir jāpārplāno vai jāatliek daži darbi, savlaicīgi pasaki to otrai personai, lai izvairītos no domstarpībām.

Arī tad, ja tu esi tas, kurš redz, ka ir pienācis laiks notīrīt putekļus, bet par to ir atbildīga otra persona un viņa vēl to nav pamanījusi vai palaidusi garām uzdevumu, pārjautā bez aizvainojuma, kas noticis. Jo ir pavisam dabiski, ka mēs vairāk un ātrāk pamanīsim lietas, pie kurām esam pieraduši un kuras esam darījuši, salīdzinājumā ar tiem, kas to nav. Atceries, ka mēs uz visu raugāmies no savas prizmas. Ja mēs iejustos partnera vietā, būtu mazāk strīdu.