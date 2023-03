Kā mājās bez lieliem tēriņiem sarīkot romantisku randiņu

Ievērojami pieaugot dzīves dārdzībai, aptuveni puse valsts iedzīvotāju domā, ka tas negatīvi ietekmēs arī hobiju un interešu īstenošanu ārpus mājām. Proti, no to īstenošanas nāksies atteikties. Tāpēc psihoterapeits atgādina par vienkāršām idejām randiņam mājās – ja abas puses ikdienu pavada darbā un ar partneri satiekas tikai vakaros, omulīgas un romantiskas atmosfēras radīšana mājās veicinās kvalitatīvi pavadīt laiku kopā.

Viņš uzsver, ka pirmais solis ideāla randiņa organizēšanai mājās ir vienoties par to, kas abām pusēm patīk un ir svarīgi. Katrs pāris ir atšķirīgs. Nav jēgas radīt romantiku veidā, kas neuzrunās jūsu partneri. Taču ir dažādas aktivitātes, kuras daudzi no mums var izbaudīt, tāpēc atrodiet kopīgu nostāju un vienojošos elementus. To izdarīt nemaz nav tik sarežģīti.