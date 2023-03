Koalīcijas darba grupa plāno runāt par sabiedriskā medija apvienošanu

No pēdējām divām Saeimas sēžu darba kārtībām ir izslēgti grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, ar kuriem paredzēts nodrošināt tiesisko pamatu apvienotā sabiedriskā medija darbībai. Grozījumi no darba kārtības izslēgti arī pēc Nacionālās apvienības lūguma.