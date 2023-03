VIDEO ⟩ Virsnīšu ģimene atklāti par pienākumu sadali ģimenē

Mājas darbos tiek iesaistīta arī Virsnīšu jaunākā paaudze. Tiesa gan, ar mainīgiem panākumiem, jo, piemēram, septiņgadīgajam dēlam Kasparam ir sava izpratne par kārtību - it īpaši viņa “legolandē” -, tādēļ pagaidām vairumā gadījumu viss beidzas ar to, ka virsvadību par kārtības ieviešanu viņa istabā nākas uzņemties Kristīnei. Padsmitniecei Amēlijai ir uzticēts pienākums izņemt traukus no trauku mazgājamās mašīnas, bet “protams, ka tās līnijas kaut kur izplūst, un pēc pāris nedēļām kāds jau ir aizmirsis, ka tas ir viņa uzdevums,” smaidot saka Kristīne. “Būsim godīgi, ir bijušas tikai pāris nedēļas, kad viņa to darīja,” precizē Kaspars. Viņš uzskata, ka bērni izpratni par kārtību lielā mērā gūst tieši no vecāku rādītā piemēra: