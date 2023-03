Lietas, ko nedrīkst publicēt sociālajos tīklos pēc darba zaudēšanas

Koncentrējies uz sasniegto, nevis darba zaudējumu

Eksperti norāda, ka žēlošanās par zaudēto darbu nebūs labākais veids, kā sevi parādīt. Labāk ir atjaunot savu CV un uzsvērt savus sasniegumus un to, kas paveikts iepriekšējā darba vietā.

Nepiemini bijušos kolēģus

Protams, aizejot no darba, kolēģus savā ierakstā var pieminēt – bet tad, ja vēlies viņiem pateikt paldies un izcelt to labāko. “Bentley Lewis” dibinātājs Luiss Malehs norāda, ka tieši bijušie kolēģi nākotnē var izteikt jaunus darba piedāvājumus, it īpaši, ja iepriekš strādāts lielā kompānijā.