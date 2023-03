Iemesli, kādēļ Eiropa aiztaupījusi Baltkrievijai lielas sankcijas

Kā vēsta “Euractiv”, aptuveni ceturtā daļa Krievijas karavīru, kas iebruka Ukrainā, to darīja no Baltkrievijas teritorijas, kur tie atradās “militārajās mācībās”. Baltkrievijas dzelzceļa sistēma tika izmantota, lai nogādātu Ukrainā ap 30 000 Krievijas karavīru, un Baltkrievijas slimnīcas tika izmantotas, lai ārstētu karā cietušos Krievijas karavīrus.

Pašlaik lielākās krievu karavīru zvērības atklātas Kijivas pievārtē esošajās Bučā un Irpiņā – šie karavīri Ukrainā arī ienāca no Baltkrievijas puses. Pēc tam, kad Krievijas armija tika padzīta no Ukrainas ziemeļiem, Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko turpina nodrošināt Krievijai placdarmu, no kura regulāri tiek palaistas raķetes pret Ukrainu, pastrādājot nežēlīgus kara noziegumus.