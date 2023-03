No aprīļa siltuma tarifi samazināsies Rīgā, Jūrmalā, Kārsavā un Alūksnē

"Rīgas siltums" pati saražo aptuveni 31% no Rīgai nepieciešamās siltumenerģijas, bet 69% iepērk no citiem ražotājiem - AS "Latvenergo" ražotnēm TEC-1 un TEC-2, kā arī no pieciem neatkarīgajiem ražotājiem - SIA "Juglas jauda", SIA "Gren Rīga", SIA "Rīgas BioEnerģija", SIA "Eco Energy Rīga" un SIA "Rīgas enerģija".