Pirmo reizi pārgulēt 37 gados jeb par Sanda dzīvi celibātā

Pats interesantākais – daudzi domā, ka tie, kuri piekopj atturības prakses, ir kā narkomāni, kuri mokās. Ir viena interesanta lieta – tev jaunā līmenī uzšaujas gribasspēks. Ja tu spēj atturēties no kaut kā tik spēcīga kā dzimumtieksme, tad praktiski jebkurš cits izaicinājums dzīvē tev šķitīs tīrais nieks.

Viņš sev bija izvirzījis sev ļoti godīgu noteikumu: “Ja kāda varēs atmodināt manī vēlmi ar viņu būt kopā, un es no literatūras zinu visus tos simptomus, kas ir cilvēkam, lūdzu, aiziet! Līdz 37 gadiem man bija tā – staigā manā priekšā kaut vai plika vai dari, ko gribi, nekāda efekta.”

Jautāts, vai tad, kad saprata, ko sekss un mīlestība viņam dod, nebija sajūta, ka dzīvē tik daudz palaidis garām, Sandis saka: “Tas bija interesanti. Tā kā es to nekad nebiju darījis, tagad es to uzskatu par priekšrocību. Kā visās lietās – ja tu to esi ilgi darījis, tev emocijas ar laiku notrulinās. Man ir priekšrocības ar attiecībām, ka es domāju otrādāk – man tagad 38 gados visa dzīve sākas.”