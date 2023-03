Advokāts Zelmenis apsūdzēts par krāpšanu lielā apmērā

Realizējot kopīgo noziedzīgo nodomu, apsūdzētais vērsās AS ar iesniegumu, kurā bija norādītas apzināti nepatiesas ziņas, ka Jaunzēlandes sabiedrības izsniegtā Vārda akciju apliecība ir nozaudēta, un prettiesiski pieprasīja AS izsniegt tās dublikātu, kas arī tika izsniegts. Par Vārda akciju apliecības dublikāta, datēta ar 2011.gada septembri, saņemšanu parakstījās apsūdzētais kā Jaunzēlandes sabiedrības tā laika pilnvarotais pārstāvis.

Pēc tam apsūdzētais ieradās AS birojā, iesniedza direktora parakstītu pieteikumu un uzrādīja ar viltu iegūto Jaunzēlandes sabiedrības Vārda akciju apliecības dublikātu. 2018.gada aprīlī AS valde, uzticoties tam, ka apsūdzētā un direktora iesniegtie dokumenti un to saturs ir patiess, veica izmaiņas AS akcionāru reģistrā, pārreģistrējot Jaunzēlandes sabiedrībai piederošās 1.kategorijas (A) akcijas uz Lihtenšteinas sabiedrību, uzskata prokuratūra.