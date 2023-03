PSRS mīļi vai oportūnisti: Trīs valstu kategorijas, kas atbalsta Krieviju

No otras puses, Ankara ir atkarīga no Krievijas gāzes, kā arī no Krievijas kodoltehnoloģijām. Vēl arī Krievijas tūristi ir tie, kas Turcijai ļauj gūt miljardiem dolāru lielus ieņēmumus ik gadu. Turcijai no ekonomiskā viedokļa ir izdevīgs Krievijas un Rietumu konflikts, tāpēc Krievija ir gatava pievērt acis uz Turcijas ieroču piegādēm Ukrainai – galvenais, lai tirdzniecība turpinās.