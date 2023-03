5 lēti un efektīvi labiekārtošanas risinājumi priekšnamam

Priekšnams ir tas, kurš uzticami tevi pavada tavās dienas gaitās un sagaida, kad vakarā pārnāc mājās. Ir vērts to iekārtot pārdomāti, lai rīta rituāli būtu raiti un lai ienākot tevi ieskautu māju omulība. Kā to panākt? Smelies idejas no IKEA interjera dizaineres Anastasijas Zarembas.