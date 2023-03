Foto ⟩ Ukrainā ievainojumus lādiņa sprādzienā guvis Latvijas brīvprātīgais kareivis Sarkanā Lapsa

Atsaucoties uz paša snaipera pausto, biedrība raksta, ka Bahmutas sektorā viņš braucis divatā ar draugu no Čehijas līdz viņiem trāpījis 120 milimetru (mm) lādiņš. Persona no Čehijas gājusi bojā. "Tikko atbraucu no frontes. Pazaudēju ļoti labu draugu no Čehijas. Divatā braucām pa fronti un mums trāpīja 120 mm lādiņš," teikts ierakstā.