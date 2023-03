6 biežāk pieļautās kļūdas ceļojot: kā no tām izvairīties?

Kaut gan, dodoties ilgi gaidītajās brīvdienās, tā vien gribas paņemt līdzi pēc iespējas plašāku garderobi, lai sagatavotos jebkurai situācijai un laikapstākļiem, smaga kofera nēsāšana būs tikai apgrūtinājums. Visbiežāk problēmas cēlonis ir pārāk lielas ceļojuma somas izvēle, tāpēc ieteicams vispirms sākt ar rokassomas aizpildīšanu un palielināt tās izmēru tikai tad, ja tas patiešām ir nepieciešams. Izvēlieties visu, kas, jūsuprāt, būs nepieciešams, un pēc tam mēģiniet noņemt pusi no šīm mantām, tādējādi sašaurinot izvēli līdz pašām nepieciešamākajām lietām. Tāpat saglabājiet savu ceļojuma garderobi neitrālu, lai varētu kombinēt un saskaņot katru līdzpaņemto apģērba gabalu, kā arī mēģiniet izvēlēties apģērbu, ko ceļojuma laikā var izmantot vairākām aktivitātēm.

Lai arī kur pasaulē ceļotu, transports nekad nebūs perfekts, varbūt tikai Japānā, kur vilcienu kavēšanās ir vidēji tikai dažas sekundes gadā. Ir gana daudz veidu, kā transporta problēmas var izjaukt ceļojumu, no nokavētas pārsēšanās līdz mainītiem maršrutiem. Šīs problēmas galvenokārt nav atkarīgas no jums, tāpēc ne vienmēr ir iespējams no tām izvairīties. Labākais veids, kā nodrošināties pret potenciālām likstām, ir meklēt alternatīvus maršrutus nokļūšanai galamērķī – jau laikus iepazīties ar visiem iespējamiem transporta veidiem, piemēram, autobusu, vilcienu un tramvaju, kā arī apsvērt variantus, ko darīt, ja sākotnējie plāni mainās. Ja iepriekš būsiet izpētījuši, ar ko sazināties, piemēram, par atceltu vilciena reisu, tas palīdzēs rīkoties ātrāk un mazinās stresu, nonākot šādā nepatīkamā situācijā.