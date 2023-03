Pornoaktieris par aizkulisēm: aktrisēm mazāk jādara, mazliet jāpasten, bet viņas saņem vairāk!

Viktors skaidro, ar ko atšķiras profesionāli pornoaktieri no viduvējībām – ja cilvēkam patīk tas, ko viņš dara, un viņš pats gūsts no tā baudu, cilvēki to jūt. "Es tiešām gūstu no tā baudu, un es darītu to arī bez atalgojuma. Labi, ka mani darba devēji par to nezina, un es ceru, ka viņi neskatīsies šo raidījumu. Daru to tādēļ, ka man patīk."