Advokātu padome lemj neatstādināt krāpšanā apsūdzēto Zelmeni no amata pildīšanas

Pēc tam apsūdzētais ieradās AS birojā, iesniedza direktora parakstītu pieteikumu un uzrādīja ar viltu iegūto Jaunzēlandes sabiedrības Vārda akciju apliecības dublikātu. 2018.gada aprīlī AS valde, uzticoties tam, ka apsūdzētā un direktora iesniegtie dokumenti un to saturs ir patiess, veica izmaiņas AS akcionāru reģistrā, pārreģistrējot Jaunzēlandes sabiedrībai piederošās 1.kategorijas (A) akcijas uz Lihtenšteinas sabiedrību, uzskata prokuratūra.