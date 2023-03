Videi draudzīgs pirkums: 3 pazīmes, ka jūs (zaļ)maldina

Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu patērētāju aizsardzības iestāžu pētījumā tika konstatēts, ka 42% gadījumu paziņojumi par to, ka precei vai pakalpojumam ir mazāk kaitīga ietekme uz vidi, ir bijuši pārspīlēti, nepatiesi vai maldinoši. Konkrēti gadījumi, kad pārspīlēti un maldinoši paziņojumi par produkta nekaitīgumu, arī apspriesti publiskajā telpā. Piemēram, 2022. gada aprīlī Nīderlandes uzraugošā iestāde lēma, ka lidsabiedrības KLM reklāmas, kas klientiem vēsta, ka viņi var lidot bez oglekļa emisijām, ir maldinošas. Papildus KML tika iesūdzēta par paziņojumu, ka aviokompānija "rada ilgtspējīgāku nākotni" un gatavojas samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz nullei līdz 2050. gadam. Kā norādīja vides aktīvistu organizācija, kas cēlusi prasību, šādi apgalvojumi nevar būt patiesi, ņemot vērā, ka avio nozare pēc Covid-19 pandēmijas tikai palielina lidojumu skaitu. Lietā vēl tiesa nav pieņēmusi lēmumu. Līdzīgi arī ātrās modes zīmols H&M ticis apsūdzēts pārspīlētos vides paziņojumos. Proti, H&M paziņoja, ka uzsāks izgatavot apģērbu no Cirkulozes — ilgtspējīga auduma, kas izgatavots no pārstrādātiem apģērbiem un modes atkritumiem. Tomēr kritika veltīta tam, ka tikai daļa apģērba tiks ražota no minētā materiāla, bet pamatbūtībā ātrās modes zīmols savā rīcībā un ietekmē uz vidi neko nemainīs. Pārmetumu krustugunīs nokļuvis arī kafijas milzis Starbucks ar paziņojuma, ka tas vairs neizmantos vienreiz lietojamos plastmasas salmiņus. Salmiņi tikšot aizstāti ar īpašiem vāciņiem, kuriem salmiņš nav vajadzīgs, lai malkotu dzērienu. Tomēr, kā ziņo žurnālisti, tie izpētījuši, ka īpašo vāciņu izgatavošana patērēs vairāk plastmasas nekā parasto vāciņu un vienreizlietojamo plastmasas salmiņu ražošana. Starbucks to nav noliedzis.