Video ⟩ Raidījums: Armijas pārtikas iepirkuma rīkotāji apgājuši drošības prasības

Aizsardzības un drošības jomai ir īpašs iepirkumu likums. Viena no procedūrām, kas to atšķir no Publisko iepirkumu likuma, ir drošības iestāžu iesaistīšana pretendentu vērtēšanā. Ja pasūtītājs ir Aizsardzības ministrija, tās padotības iestāde vai Nacionālie bruņotie spēki (NBS), atzinumu par kandidātiem sniedz Militārās izlūkošanas un drošības (MIDD) dienests. Ja dienests saskata draudus nacionālajai drošībai, kandidātu izslēdz no iepirkuma.