Video ⟩ Latvija neattīsta skaitļošanas jaudas universitātes; tas draud ar atpalicību

Premjers un prezidents no uzņēmējiem pieprasa ekonomikas transformāciju, lai aizvien vairāk naudas mēs pelnītu no inovatīviem IT produktiem. Savukārt uzņēmēji pārmet, ka valsts joprojām pārāk maz naudas dod universitātēm it īpaši skaitļošanas jaudu stiprināšanai, lai šos jaunos produktus varētu izgudrot.