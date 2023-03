Video ⟩ Pat nelielas izmaiņas alkohola pieejamības mazināšanā prasa gadiem ilgu cīņu

Sākotnējā likumprojekta versijā bija gan stingrāki reklāmas ierobežojumi, kas jau ir mīkstināti. Un bija plānots saīsināt arī alkohola tirgošanas laiku, kas būtu bijis no desmitiem rītā līdz astoņiem vakarā. Tie no projekta pazuda jau pēc pirmās publiskās apspriešanas 21. gada vasarā.

“Mēs sapratām, ja to tirdzniecības laiku mēs neuzņemsim, tad mēs šo likumprojektu vispār neaizvirzīsim. Un tāpēc no tā mēs sākotnēji atkāpāmies, bet, protams, ar tādu domu, ka mēs veiksim to pētījumu. Un, ja pētījums parādīs, ka tas ir efektīvi arī Latvijā, lai gan citās valstīs tas ir pierādījies kā efektīvs risinājums, tad viennozīmīgi mēs varam apsvērt nākotnē šāda veida ierobežojumu arī ieviest,” šo soli skaidro Veselības ministrijas Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte Sanita Lazdiņa.