Kā pareizi mazgāt logus: TOP7 kļūdas, ko pieļauj teju ikviens

Nepareizi tīrīšanas līdzekļi

Nepareiza mazgāšanas tehnika

Daudzi, vēloties ietaupīt laiku, uzreiz ķeras pie lietas: iemērc sūkli putu šķīdumā, aši noberž ar to logus un tad mēģina tos nopulēt. Šāda pieeja var padarīt darbu daudz ilgāku un arī mazāk efektīvu, jo visi netīrumi vienkārši tiks izsmērēti pa stiklu.

Vispirms noņem no palodzēm visu, kas var traucēt darbam. Ja mīkstās mēbeles atrodas tuvu palodzei, tās atbīda vai pārklāj ar plēvi.

Pirms slapjās mazgāšanas vispirms ar sausu mikrošķiedras drāniņu notīra no logiem sausos netīrumus un putekļus – turklāt gan no iekšpuses, gan no ārpuses, un tikai pēc tam mazgā stiklu. Ja logi nav tīrīti ilgāku laiku un uz tiem sakrājies “kultūrslānis”, sausajai tīrīšanai izmanto putekļu sūcēju ar piemērotu uzgali, bet grūti pieejamās vietās var likt lietā birsti ar teleskopisku kātu.