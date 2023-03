FOTO ⟩ Ar vērienīgu kāzu un vakartērpu modes šovu atklāj kāzu sezonu!

Kāzu pakalpojumu izstādē (no plkst. 13:00 līdz 20:00) savus piedāvājumus apmeklētājiem prezentēja vairāk nekā 50 vietējie un ārvalstu kāzu pakalpojumu sniedzēji, priecējot klātesošos ar skaisti noformētiem stendiem, degustācijām, muzikāliem priekšnesumiem un īpašām izstādes dienas atlaidēm. Apmeklējot izstādi, jaunajiem pāriem bija iespēja iegūt plašu informāciju, noderīgus padomus, kā arī atrast piemērotus sadarbības partnerus savai kāzu dienai.

Izstādes ietvaros norisinājās nozares profesionāļu vadīti kāzu plānošanas semināri. Visu par īsto uzvalku kāzu dienai un līgavaiņa izskatu kāzās bija iespējams uzzināt, piedaloties uzņēmuma BG Suits pārstāvja Naura Liepiņa vadītajā seminārā, aktualitātes kāzu papīrlietu dizainā klātesošajiem bija iespēja izzināt kopā ar grafisko dizaineri/maketētāju Annu Kandi, vērtīgus padomus par to, ko ņemt vērā, veidojot kāzu dienas scenāriju, sniedza kāzu plānotāja Madara Gavare, par to, kā izvēlēties savu īsto kāzu kūku, vēstīja konditorejas “Kūkas Gardas” īpašniece un šefkonditore, grāmatas “Kūku karaliene” autore Amanda Ozoliņa, savukārt ieteikumus ideālā kāzu fotogrāfa izvēlei bija iespēja uzklausīt no Latvijas 2022. gada labākās kāzu fotogrāfes balvas ieguvējas – fotogrāfes Intas Lankovskas.